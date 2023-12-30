Спортивный директор «Крыльев» назвал голы «Спартаку» самыми красивыми для команды в сезоне

Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «Крыльев Советов», поделился мнением, какие голы были самыми красивыми для команды в текущем сезоне РПЛ.

«Не совсем правильно выделять какой-то конкретный гол. В целом мы довольны тем, что забили больше всех. Но мы и достаточно много пропустили. Стараемся играть в комбинационный и атакующий футбол. Мы не всегда закрываемся. Наш футбол нравится болельщикам. Выделил бы мячи «Спартаку», потому что они получились действительно красивыми. Особенно голы Юры Горшкова после красивых комбинаций. Дорогого стоит, что после 18 туров мы забили больше всех в лиге. Будем и дальше радовать болельщиков красивой и атакующей игрой», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей.