Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко обозначил цели команды на сезон

Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко обозначил цели команды на сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о целях своей команды на вторую часть текущего розыгрыша чемпионата России.

«Сейчас мы хотим добиваться положительного результата в каждой игре. Конечно, желательно попасть в первую восьмёрку и вообще забраться как можно выше.

Мы прекрасно помним самые успешные результаты клуба. Понимаем, как болельщики этого хотят. Мы вслух об этом не говорим, но настраиваемся на каждый матч максимально», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарская команда набрала 29 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» — девять очков.

Материалы по теме
Спортдиректор «Крыльев» назвал Осинькина сильнейшим тренером РПЛ по работе с молодёжью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android