Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко обозначил цели команды на сезон

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о целях своей команды на вторую часть текущего розыгрыша чемпионата России.

«Сейчас мы хотим добиваться положительного результата в каждой игре. Конечно, желательно попасть в первую восьмёрку и вообще забраться как можно выше.

Мы прекрасно помним самые успешные результаты клуба. Понимаем, как болельщики этого хотят. Мы вслух об этом не говорим, но настраиваемся на каждый матч максимально», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарская команда набрала 29 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» — девять очков.