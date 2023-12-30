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«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и поднялся на вторую строчку в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и поднялся на вторую строчку в АПЛ
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Сегодня, 30 декабря, проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Игра шла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступал Дэвид Кут. Игра началась в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию матча.

На 14-й минуте Фил Фоден упал и потерял мяч на чужой половине поля, Родри его подобрал, продвинулся в правую часть штрафной и почти от её границы пробил низом в дальний угол.

На 61-й минуте Фоден прострелил к дальней штанге, а Хуниор Альварес в подкате замкнул эту передачу с пары метров, вкатившись с мячом в ворота.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 40 очками. «Шеффилд Юнайтед» находится на последнем, 20-м месте с девятью очками.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Эрнандес – 14'     2:0 Альварес – 61'    
Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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