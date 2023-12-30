«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и поднялся на вторую строчку в АПЛ

Сегодня, 30 декабря, проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Игра шла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступал Дэвид Кут. Игра началась в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию матча.

На 14-й минуте Фил Фоден упал и потерял мяч на чужой половине поля, Родри его подобрал, продвинулся в правую часть штрафной и почти от её границы пробил низом в дальний угол.

На 61-й минуте Фоден прострелил к дальней штанге, а Хуниор Альварес в подкате замкнул эту передачу с пары метров, вкатившись с мячом в ворота.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 40 очками. «Шеффилд Юнайтед» находится на последнем, 20-м месте с девятью очками.