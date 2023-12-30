«Можно поставить ему памятник». Глава РПЛ Алаев назвал человека года в российском футболе

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, кто, по его мнению, заслуживает звания человека года в отечественном футболе по итогам 2023 года.

«Человек года в российском футболе? Это Игорь Акинфеев.

Памятник вратарю ЦСКА на «ВЭБ Арене»? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — приводит слова Алаева Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении 20 лет (с 2003 года). В составе армейцев голкипер завоевал 21 трофей, в том числе шесть чемпионских титулов в РПЛ и один Кубок УЕФА.

В 2023 году 37-летний вратарь выиграл на данный момент последний трофей в карьере — Кубок России. В финале турнира ЦСКА в серии пенальти оказался сильнее «Краснодара» (1:1; 6:5) благодаря спасениям Акинфеева.