Футболист «Монако» Головин: это нормально, что Акинфеев не уехал в Европу

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался относительно того, что многолетний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попробовал свои силы в клубах из европейских чемпионатов.

«Взять слова Акинфеева, что у него были предложения, но он просто любит ЦСКА, свою страну, свой дом. Он остался. Я не считаю, что это плохо. Это нормально. Ему нравится там, где он с детства. Это может и лучше. Он легенда для всех молодых ребят, что приходят в ЦСКА. Это тоже очень классно.

Мне кажется, что если ты хочешь расти как игрок, то нужно уехать. Если ты реально готов жертвовать друзьями, комфортом. Но ты готов расти, попробовать играть против топовых игроков, обыгрывать их или стать как они. По-любому нужно ехать», — сказал Головин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал в первой команде московского клуба в 2003 году. За этот период 37-летний вратарь принял участие в 755 матчах во всех турнирах, в 315 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.