Зарема Салихова назвала лучшего игрока «Спартака» в 2023 году

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, какие футболисты красно-белых были лучшими в уходящем 2023 году.

«Промес лучший в «Спартаке» в 2023-м? Однозначно. Промес, несмотря на возраст, тащил за собой команду на протяжении всего года, побил несколько рекордов. Без его лидерских качеств и умений решать момент «Спартак» не набрал бы и половины очков.

Топ-3 игроков «Спартака» в 2023-м? Мне сложно назвать троих, кто бы реально спрогрессировал в этом году. Было приятно наблюдать за игрой Пруцева, Зиньковского и Литвинова – тех ребят, кто по непонятным мне причинам часто сидел на скамейке и выигрывал конкуренцию у приобретенных игроков», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, ранее статистический портал Sofascore представил список лучших футболистов первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Лучшим стал игрок московского «Спартака» Квинси Промес со средней оценкой 7,65. В текущем сезоне РПЛ Промес провёл 17 матчей в составе «Спартака», в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.