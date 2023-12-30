Спортивный директор «Крыльев» сформулировал стратегию развития команды в 2024 году

Сергей Корниленко, спортивный директор «Крыльев Советов», рассказал о стратегии развития самарской команды в наступающем 2024 году.

«Как сейчас развиваться «Крыльям»: ставка на молодых российских игроков или что-то будет меняться? Недавно было исследование — «Крылья» опять самая молодая команда лиги по возрасту. Мы сами приучили всех и готовы делать ставку на молодых ребят, которые в руках Осинькина становятся сильнее и развиваются. В то же время мы понимаем, что с молодыми футболистами можно ошибиться — у них есть спады. Сейчас мы довольны тем, как развивается клуб, и будем двигаться в том же направлении, чтобы был симбиоз опыта и молодости», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей.