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Гюндогану наложили швы после занятия с гантелью

Гюндогану наложили швы после занятия с гантелью
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Полузащитнику испанской «Барселоны» Илкаю Гюндогану наложили швы после занятия с гантелью в спортивном зале, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: «Барселона»

Немецкий футболист является воспитанником «Хеблера», «Шальке 04», «Буера» и «Бохума». Потом перебрался «Нюрнберг», а затем поиграл за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Сити». Нынешним летом перебрался в стан каталонцев.

33-летний полузащитник в составе дортмундцев выиграл два Суперкубка Германии, одну Бундеслигу и один Кубок Германии.

В составе «горожан» Гюндоган выиграл два раза Суперкубок Англии, два раза Кубок Англии, четыре раза Кубок лиги, пять раз английскую Премьер-лигу и один раз Лигу чемпионов.

В этом сезоне Илкай сыграл за сине-гранатовых 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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