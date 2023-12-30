«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингему» и закончил 2023 год на седьмом месте в АПЛ

Сегодня, 30 декабря, прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 64-й минуте, Николас Домингес открыл счёт в матче, выведя «Ноттингем Форест» вперёд. Вскоре, на 78-й минуте, Маркус Рашфорд сравнял счёт. В концовке, на 82-й минуте, Морган Гиббс-Уайт вновь вывел хозяев вперёд. Гол Гиббс-Уайта так и остался последним в данной встрече, «Ноттингем» одержал победу со счётом 2:1.

После результата данного матча «Ноттингем Форест» поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков в 20 матчах. «Манчестер Юнайтед» остался на седьмом месте, в активе «красных дьяволов» 31 очко за те же 20 игр чемпионата.