Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таавун» в матче 19-го тура Про-Лиги

Сегодня, 30 декабря, завершился матч 19-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Таавуном» и «Аль-Насром». «Аль-Наср» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

В самом начале встречи, на 13-й минуте, Ашраф Эль-Махдиуи открыл счёт в матче, выведя «Аль-Таавун» вперёд. Вскоре, на 26-й минуте, Марсело Брозович сравнял счёт. На 35-й минуте Эмерик Лапорт вывел «Аль-Наср» вперёд. Во второй половине, на 50-й минуте, Отавио удвоил преимущество гостей. В самой концовке встречи, на 90+2-й минуте, Криштиану Роналду забил четвёртый гол «Аль-Насра» (54-й мяч за 2023 год), установив окончательный счёт матча — 4:1, победа «Аль-Насра».

После результата данного матча «Аль-Наср» занимает второе место в таблице Про-Лиги, набрав 46 очков за 19 матчей. «Аль-Таавун» же располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе 34 очка.