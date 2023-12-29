Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом в мире по количеству забитых мячей в 2023 году. В активе 38-летнего игрока 53 гола в 58 встречах за клуб и сборную. Отметим, что португальцу предстоит сыграть ещё один матч в текущем году.

На втором месте в списке лучших бомбардиров по итогам года расположился нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, забив 52 мяча в 53 матчах. Третьим стал англичанин Гарри Кейн. На счету форварда «Баварии» также 52 гола, но больше сыгранных матчей (57). Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 50 забитыми в 60 играх — четвёртый.

Ближайшие преследователи Роналду уже не сыграют в уходящем году. Чемпионаты Франции и Германии находятся на зимней паузе, а норвежец Холанд всё ещё восстанавливается от травмы и не примет участие в ближайшем матче «Сити» с «Шеффилдом», который состоится 30 декабря.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. 30 декабря, в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Таавуном».