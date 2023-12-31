Эриксен: у «Ноттингема» было меньше моментов, чем у «МЮ» — обидно не набрать очки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о поражении своей команды в 20-м туре английской Премьер-лиги. Напомним, в субботу, 30 декабря, «красные дьяволы» на выезде уступили «Ноттингем Форест» — 1:2.

«Нашей целью сегодня были три очка, поэтому обидно не набрать ни одного. Мы старались изо всех сил, но иногда нам не хватает реализации и качественной игры у своих ворот.

У нас были моменты. У «Ноттингема» их было на порядок меньше, но они смогли воспользоваться всеми. В любом случае ситуация наладится. Есть только один путь вперёд — усердно работать. Я верю, что у нашей команды всё будет хорошо», — приводит слова Эриксена BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали 31 очко после 20 туров.