Анчелотти рассказал о планах выиграть Лигу чемпионов в пятый раз

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о продлении контракта с клубом до 30 июня 2026 года.

«У «Реала» большое будущее. Прошлое уже написано, и мы пишем настоящее. Прежде всего, у него большое будущее с очень молодой командой и очень талантливыми игроками. С приходом нового поколения игроков «Реал» по-прежнему будет очень успешен.

Победы в Лиге чемпионов? Что сделано, то сделано. Я смотрю вперёд. И когда мне говорят, что я выиграл четыре Лиги чемпионов, я думаю только о том, чтобы выиграть пятую в следующем году.

Я не думаю, что с 2013 года, когда впервые возглавил «Реал», я изменился как личность или в том, как я тренирую. Возможно, у меня стало немного больше знаний, потому что у меня больше опыта.

Мои помощники молоды и полны энтузиазма. Они стремятся найти что-то новое для тренировок и в новых технологиях. Это очень помогает в ежедневной работе.

Я бы хотел тренировать команду, когда новый «Бернабеу» будет официально открыт. Это продление контракта может означать, что в тот день, когда эта команда сыграет свою первую игру на новом «Бернабеу», я буду на скамейке запасных. Это хорошо для меня.

Я желаю всем мадридистам счастливого 2024 года. Мы все вместе постараемся добиться как можно большего», — приводит официальный сайт «Реала» слова Анчелотти.

Итальянский тренер побеждал в Лиге чемпионов с «Миланом» в 2003 и 2007 годах, с «Реалом» в 2014 и 2022 годах.

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