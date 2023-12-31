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Экс-форвард сборной Украины Артём Милевский рассказал об отношении к русскому языку

Экс-форвард сборной Украины Артём Милевский рассказал об отношении к русскому языку
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Бывший игрок сборной Украины Артём Милевский рассказал об отношении к украинскому и русскому языкам.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все разговаривали на русском.

Не считаю, что это так важно сейчас говорить на украинском. Надо иметь свою какую-то позицию. И многие военные даже говорят на русском. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще, я — белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что это сугубо важный момент какой-то», — заявил Милевский во время стрима в соцсетях.

Напомним, за свою профессиональную карьеру Милевский выступал за киевское «Динамо», брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынскую «Конкордию», украинский «Минай», венгрскую «Кишварду», турецкий «Газиантепспор».

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