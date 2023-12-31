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Бывший тренер «Лестера» Адам Сэдлер возглавил шотландский «Селтик»

Бывший тренер «Лестера» Адам Сэдлер возглавил шотландский «Селтик»
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Шотландский «Селтик» объявил о назначении Адама Сэдлера на пост нового главного тренера команды. Последним местом работы специалиста был «Лестер». На этой должности Сэдлер сменил Гарри Кьюэлла, отправившегося работать в японский «Иокогама Ф. Маринос».

«Футбольный клуб «Селтик» рад объявить, что назначил Адама Сэдлера своим новым главным тренером.

Адам обладает богатым тренерским опытом, ранее он занимал ряд тренерских должностей в различных английских клубах, в том числе в «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и других. В период с 2018 года по нынешнее лето Адам был тренером первой команды «Лестер Сити», в течение этого времени он тесно сотрудничал с Бренданом Роджерсом», — сказано в заявлении на официальном сайте шотландского клуба.

Напомним, после 21 тура чемпионата Шотландии «Селтик» набрал 51 очко и на текущий момент расположился на первой строчке. Ближайшим преследователем «Селтика» является «Рейнджерс», который после 19 игр набрал 43 очка.

Турнирная таблица чемпионата Шотландии
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