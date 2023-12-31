«Тоттенхэм» — «Борнмут»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмут». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Роял, Дэвис, Удоджи, Бентанкур, Сарр, Ло Чельсо, Джонсон, Сон Хын Мин, Ришарлисон.

«Борнмут»: Нето, Смит, Забарный, Сенеси, Уаттара, Кук, Кристи, Клюйверт, Синистерра, Таверньер, Соланке.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. «Борнмут» находится на 12-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует «Ливерпуль» (42).