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Перенёсший остановку сердца Локьер рассказал о своём состоянии здоровья

Перенёсший остановку сердца Локьер рассказал о своём состоянии здоровья
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Защитник «Лутон Таун» Том Локьер, который перенёс остановку сердца во время матча 17-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (1:1 на момент остановки встречи), рассказал о состоянии своего здоровья.

«Просто хочу сказать, что у меня всё хорошо, и я чувствую себя отлично после того, как перенёс остановку сердца в Борнмуте. Причина, из-за которой я себя так хорошо чувствую, связана с героическими действиями игроков, персонала, врачей и парамедиков. Я благодарен, что в тяжёлый момент рядом со мной находились все эти герои. Они спасли мне жизнь. Я никогда не забуду то, что они сделали для меня.

Хотя мне и грустно, что я не играю, всё равно горжусь, когда наблюдаю за тем, как парни продолжают сражаться без меня. Их боевой дух, который я увидел в последних матчах, дал мне столько необходимый душевный подъём. Я сделаю всё возможное для того, чтобы помочь тренеру и клубу. Ещё предстоит узнать, в каком качестве я это сделаю, поскольку в новом году мне предстоит встретиться со специалистами», — цитирует заявление Локьера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс рассказал, что перед минувшем матчем с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) Локьер прислал ему сообщение, в котором написал, что ему уже не терпится выйти на поле.

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