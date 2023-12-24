Тренер «Лутона» Эдвардс рассказал, что написал ему Локьер перед игрой с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс рассказал о сообщении, полученном от защитника Тома Локьера перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). Напомним, ранее Локьер перенёс остановку сердца во время игры прошлого тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Матч был остановлен и не доигран.

«Он написал мне, что чувствует приближение трёх очков. Ему уже становится скучно сидеть дома на диване. Я просто сказал ему успокоиться и наслаждаться тем, что все за ним присматривают», — приводит слова Эдвардса ВВС.

Вчера, 23 декабря, «Лутон Таун» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» благодаря голу полузащитника Эндроса Таунсенда. Он отличился с передачи Росса Баркли на 25-й минуте встречи.