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«Тоттенхэм» — «Борнмут»: автор гола Сарр ушёл с поля в слезах из-за травмы

В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

На девятой минуте полузащитник «Тоттехэма» Папе Матар Сарр открыл счёт в матче. Однако уже на 32-й минуте сенегалец покинул поле в слезах из-за травмы. Вместо него на поле вышел Оливер Скипп.

Напомним, 21-летний Сарр должен был отправится на Кубок африканских наций, который пройдёт в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В данный момент команды ушли на перерыв. Счёт после первого тайма 1:0 в пользу команды из Лондона.

«Тоттенхэм» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «Борнмута» 25 очков и 12-е место.