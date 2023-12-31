Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» — «Борнмут»: автор гола Сарр ушёл с поля в слезах из-за травмы

«Тоттенхэм» — «Борнмут»: автор гола Сарр ушёл с поля в слезах из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
31 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Сарр – 9'     2:0 Мин – 71'     3:0 Ришарлисон – 80'     3:1 Скотт – 84'    

На девятой минуте полузащитник «Тоттехэма» Папе Матар Сарр открыл счёт в матче. Однако уже на 32-й минуте сенегалец покинул поле в слезах из-за травмы. Вместо него на поле вышел Оливер Скипп.

Напомним, 21-летний Сарр должен был отправится на Кубок африканских наций, который пройдёт в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В данный момент команды ушли на перерыв. Счёт после первого тайма 1:0 в пользу команды из Лондона.

«Тоттенхэм» с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «Борнмута» 25 очков и 12-е место.

Материалы по теме
Победитель ЧМ в России Льорис перешёл из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android