В сборной России загадали заветные желания на 2024 год
Пресс-служба сборной России загадала заветные желания для национальной команды на 2024 год.
- Александру Головину: «Выиграть французскую Лигу 1»;
- Арсену Захаряну: «Закрепиться в старте в «Реале Сосьедад» и вернуться в сборную»;
- Валерию Карпину: «Сыграть со сборной каждый матч лучше предыдущего»;
- Далеру Кузяеву: «Стать лучшим игроком «Гавра» в 2024 году»;
- Алексею и Антону Миранчуку: «Оформить братский гол в сборной»;
- Максиму Осипенко: «Забить рабоной»;
- Сергею Пиняеву: «Стать лучшим игроком России по системе «гол+пас»;
- Матвею Сафонову: «Сыграть за сборную все матчи «на ноль» в 2024 году»;
- Фёдору Чалову: «Сделать первый дубль за сборную».
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале сборной России
Несмотря на то, что сборная России не участвует в международных турнирах, российская национальная команда на данный момент находится на 38-м месте мирового рейтинга ФИФА.
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