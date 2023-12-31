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В сборной России загадали заветные желания на 2024 год

В сборной России загадали заветные желания на 2024 год
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Пресс-служба сборной России загадала заветные желания для национальной команды на 2024 год.

  • Александру Головину: «Выиграть французскую Лигу 1»;
  • Арсену Захаряну: «Закрепиться в старте в «Реале Сосьедад» и вернуться в сборную»;
  • Валерию Карпину: «Сыграть со сборной каждый матч лучше предыдущего»;
  • Далеру Кузяеву: «Стать лучшим игроком «Гавра» в 2024 году»;
  • Алексею и Антону Миранчуку: «Оформить братский гол в сборной»;
  • Максиму Осипенко: «Забить рабоной»;
  • Сергею Пиняеву: «Стать лучшим игроком России по системе «гол+пас»;
  • Матвею Сафонову: «Сыграть за сборную все матчи «на ноль» в 2024 году»;
  • Фёдору Чалову: «Сделать первый дубль за сборную».

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале сборной России

Несмотря на то, что сборная России не участвует в международных турнирах, российская национальная команда на данный момент находится на 38-м месте мирового рейтинга ФИФА.

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