Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В сборной России загадали заветные желания на 2024 год

Пресс-служба сборной России загадала заветные желания для национальной команды на 2024 год.

Александру Головину: «Выиграть французскую Лигу 1»;

Арсену Захаряну: «Закрепиться в старте в «Реале Сосьедад» и вернуться в сборную»;

Валерию Карпину: «Сыграть со сборной каждый матч лучше предыдущего»;

Далеру Кузяеву: «Стать лучшим игроком «Гавра» в 2024 году»;

Алексею и Антону Миранчуку: «Оформить братский гол в сборной»;

Максиму Осипенко: «Забить рабоной»;

Сергею Пиняеву: «Стать лучшим игроком России по системе «гол+пас»;

Матвею Сафонову: «Сыграть за сборную все матчи «на ноль» в 2024 году»;

Фёдору Чалову: «Сделать первый дубль за сборную».

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале сборной России

Несмотря на то, что сборная России не участвует в международных турнирах, российская национальная команда на данный момент находится на 38-м месте мирового рейтинга ФИФА.