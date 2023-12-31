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Экс-капитан «Рубина» Харламов рассказал, как поддерживал физическую форму в тюрьме

Экс-капитан «Рубина» Харламов рассказал, как поддерживал физическую форму в тюрьме
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Бывший футболист казанского «Рубина» Сергей Харламов рассказал, как поддерживал физическую форму в тюрьме.

«Как поддерживал физическую форму? Ежедневная часовая тренировка. На прогулке, вне зависимости от погоды. Когда не хочется тренироваться, выход всегда один – выходишь и просто тренируешься. Семь лет, находящиеся там сидельцы, тренировались по моим программам. Меня с ними нет уже два года, но они до сих пор тренируются по ней. Потому что она реально эффективная и практичная», — приводит слова Харламова «Татар-информ».

Напомним, Харламов в 2020 году был приговорён к 12 лет тюремного заключения по уголовному делу финансовой пирамиды КПК «Рост». Однако в связи с долгим домашним арестом, его тюремный срок сократился до четырёх лет, но уже в 2022 году был выпущен на свободу.

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