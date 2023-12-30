Игрок «Рубина» Безруков: скучно называть Кассьерру лучшим игроком года, выделю трёх других

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков назвал футболистов, выступающих в РПЛ, которые, по его мнению, проявили себя лучше остальных в 2023 году.

«Я выделю нескольких лучших футболистов РПЛ в 2023 году. Первый из них — Сперцян. Мне очень нравится его игра. Наверное, это то, как я бы хотел играть, если бы был в роли инсайда. Это топ для меня. Назову ещё Тикнизяна, с которым познакомился на Матче звёзд Кубка России. Не виделся с ним до этого, но постоянно наблюдал за его игрой. Когда я не играл, то просто следил за его движениями, работой с мячом, было интересно — тоже получал большое удовольствие от Наира.

Не хочется выделять Кассьерру из «Зенита», потому что это скучно. Он хороший нападающий, забил много мячей, но хочется назвать другого. В этом году мне понравился Пруцев. Он закрепился в «Спартаке», делает большой объём работы и хорошо выглядит на поле», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Зенита» Матео Кассьера принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сыграл в 21 матче во всех соревнованиях, в которых забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял участие в 23 матчах во всех турнирах (восемь голов и пять ассистов). Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев сыграл в 17 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.