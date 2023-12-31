«МЮ» хочет предложить Варану новый контракт с пониженной зарплатой

Английский «Манчестер Юнайтед» решил не активировать опцию продления контракта Рафаэля Варана на один сезон и поэтому вместо этого клуб хочет предложить ему новый контракт с пониженной зарплатой, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» стремится снизить зарплату своих самых высокооплачиваемых игроков, чтобы освободить ресурсы для новых подписаний следующим летом.

На данный момент текущая зарплата Варана составляет € 400 тыс в неделю, которая является очень завышенной по мнению руководства манкунианцев, также учитывая его частые проблемы с травмами.

При этом французский защитник может начать переговоры с другими командами уже 1 января, так как у него истекает контракт летом. В последние недели Варан вызвал интерес со стороны мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии», но при этом он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».