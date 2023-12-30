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Варан не перейдёт в Саудовскую Аравию и готов вернуться в «Ланс»

Варан не перейдёт в Саудовскую Аравию и готов вернуться в «Ланс»
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан разочарован своей ролью в команде Эрика тен Хага.

«Манкунианцы» считают француза одним из своих активов, который готовы продать уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe, окружение Варана опровергло информацию о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

Отмечается, что 30-летний защитник открыт для возвращения в свой родной клуб «Ланс». Однако помехой трансферу может стать высокая зарплата француза.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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