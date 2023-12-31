«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ

Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
На девятой минуте полузащитник «Тоттехэма» Папе Матар Сарр открыл счёт в матче. Однако уже на 32-й минуте сенегалец покинул поле в слезах из-за травмы. Его заменил Оливер Скипп. Второй мяч был забит на 72-й минуте. Его автором стал капитан лондонцев Сон Хын Мин. При обоих голах ассистентом выступил аргентинец Джовани Ло Чельсо. Третий гол «Тоттенхэма» на свой счёт записал бразилец Ришарлисон. На 84-й минуте 20-летний полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт отыграл один мяч.
После этой победы в активе «Тоттенхэма» стало 39 очков. Подопечные Ангелоса Постекоглу располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» с 25 очками идёт 12-м.
- 31 декабря 2023
-
20:24
-
20:22
-
20:11
-
20:07
-
20:00
-
19:52
-
19:52
-
19:36
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:15
-
19:09
-
19:08
-
19:07
-
19:02
-
18:56
-
18:43
-
18:31
-
18:29
-
18:28
-
18:21
-
18:21
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:45
-
17:44
-
17:34
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:13
-
17:08