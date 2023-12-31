«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ

Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

На девятой минуте полузащитник «Тоттехэма» Папе Матар Сарр открыл счёт в матче. Однако уже на 32-й минуте сенегалец покинул поле в слезах из-за травмы. Его заменил Оливер Скипп. Второй мяч был забит на 72-й минуте. Его автором стал капитан лондонцев Сон Хын Мин. При обоих голах ассистентом выступил аргентинец Джовани Ло Чельсо. Третий гол «Тоттенхэма» на свой счёт записал бразилец Ришарлисон. На 84-й минуте 20-летний полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Тоттенхэма» стало 39 очков. Подопечные Ангелоса Постекоглу располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» с 25 очками идёт 12-м.