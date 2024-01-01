Гари Невилл предположил, когда «Манчестер Юнайтед» уволит Тен Хага

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о том, когда может произойти увольнение главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Новое руководство примет решение по тен Хагу до конца сезона. Я не сомневаюсь в этом, хотя Эрика и оставят на посту до завершения чемпионата. «Манчестер Юнайтед» очень плох, и если так будет продолжаться, Эрик тен Хаг окажется под реальным давлением.

Тен Хаг проделал очень хорошую работу в своём первом сезоне в клубе. Теперь новый владелец будет наблюдать за ним. Брэйлсфорд посмотрит, что это за клуб, и ему не понравится то, что он увидит. При новых владельцах у меня больше оптимизма.

В данный момент они работают без спортивного директора, без генерального директора и без руководителя по подбору персонала. Какой клуб в мире так поступает? Тен Хаг работает без управленческой команды вокруг него, что невероятно. Ему просто вручили ключи от сейфа — так не должно работать», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 31 очко за 20 игр чемпионата.