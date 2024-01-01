Андрей Лунёв: возможно, сейчас у меня был бы шанс в «Байере»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался об уходе из леверкузенского «Байера». По словам футболиста, он рад успехам команды Хаби Алонсо.

«Когда смотрю, радуюсь успехам «Байера», радуюсь за ребят, я там знаком со многими, включая медицинский и тренерские штабы. Там остались практически те же люди. Естественно, я переживаю за них. Есть ли какое-то разочарование от ухода? Скорее нет, чем да. Был период, не оправдавший моих ожиданий, надежд, мечты не сбылись. Ничего страшного, сейчас я иду по другому пути, в моей жизни новая страница. Стараюсь выжимать максимум из того, что есть», — приводит слова Лунёва издание «РБ Спорт».

Лунёв присоединился к «Карабаху» минувшим летом. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит» и «Уфа».