Лунёв назвал величайшего вратаря в истории российского футбола

32-летний российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв, который ранее выступал за санкт-петербургский «Зенит», поделился мнением о том, кого считает величайшим вратарём в истории российского футбола.

«Когда кто-то выиграет «Золотой мяч», тогда и будет круче Яшина. Акинфеев реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими. Но Яшин — это единственный в мире вратарь, выигравший «Золотой мяч». О чём здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться? Ни Нойер, ни Буффон «Золотой мяч» не получали», – приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Отметим, что легендарный вратарь московского «Динамо» Лев Яшин является единственным голкипером в мире, который получал «Золотой мяч».