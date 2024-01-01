Андрей Лунёв назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство РПЛ

32-летний российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв, который ранее выступал за санкт-петербургский «Зенит», объяснил, почему сине-бело-голубые являются главными фаворитами в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«В “Зените” достаточно квалифицированных футболистов и помимо Малкома. Поэтому некорректно говорить о его уходе как о причине спада команды. Я много слышал об этом, но у меня это вызывает только улыбку. Малком — классный футболист, который помогал, решал эпизоды, но это не тот игрок, на котором строится игра. Помимо него, в «Зените» хватает реально хороших футболистов. Так что его уход — не причина спада.

Есть объективные моменты — соперники также ведут работу на трансферном рынке, происходит смена тренеров и философий, как в «Краснодаре». С их условиями для подготовки и имеющимся составом было вполне предсказуемо, что команда покажет такой результат. Я не сказал бы, что в Премьер-Лиге произошли какие-то сюрпризы, но для меня “Зенит” всё равно фаворит на чемпионство номер один. У них есть не перенасыщенность или усталость от побед, но некоторое успокоение, более сдержанная реакция на те или иные моменты. Впрочем, весной мы увидим, кто и что из себя представляет», – приводит слова Лунёва «РБ Спорт».