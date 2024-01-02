«Мы не собираемся быть трамплином». Спортдир «Коринтианса» — об отказе от трансфера Ренана

Спортивный директор футбольного клуба «Коринтианс» Рубенс Гомеш высказался об аренде защитника «Зенита» Роберта Ренана.

Ранее появилась информация, что бразильский клуб договорился с «Зенит» о переходе 20-летнего футболиста, с предусмотренным пунктом о немедленном завершении аренды в случае трансферного предложения от европейского клуба летом 2024 года.

«Коринтианс» не будет ни для кого трамплином. Роберта Ренана продают в английский клуб, он останется здесь только на 6 месяцев, а потом уйдет», сказал Гомеш в эфире радиостанции Guaíba Esportes.

Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года в статусе свободного агента.Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 9 млн.

В нынешнем сезоне Ренан сыграл 8 матчей (585 минут), но результативными действиями не отметился.