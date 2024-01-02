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Украинский тренер: наш футбол — чистая политика, игрушка, баловство богатых людей

Украинский тренер: наш футбол — чистая политика, игрушка, баловство богатых людей
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Главный тренер украинского «Диназа» Александр Головко поделился мнением о футболе в его стране.

«Сейчас, вероятно, будет смена президента УАФ. Украинский футбол – это политический футбол. Сколько он есть – это чистая политика. Когда начинают говорить, что спорт вне политики, я ещё раз смеюсь.

Кто-то понимает, а кто-то не понимает, что современный украинский футбол – это не доходы. Это просто игрушка, баловство богатых людей. А мы просто артисты, режиссёры этого театра под названием футбол. Я спокойно к этому отношусь. Человек берёт тебя на работу. Вопрос в том, что ты хочешь. Тебе нужна драма или комедия – ты заказываешь», — приводит слова Головко ua.tribuna.com.

Напомним, на данный момент лидером украинского чемпионата является «Кривбасс».

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