Украинский тренер: наш футбол — чистая политика, игрушка, баловство богатых людей

Главный тренер украинского «Диназа» Александр Головко поделился мнением о футболе в его стране.

«Сейчас, вероятно, будет смена президента УАФ. Украинский футбол – это политический футбол. Сколько он есть – это чистая политика. Когда начинают говорить, что спорт вне политики, я ещё раз смеюсь.

Кто-то понимает, а кто-то не понимает, что современный украинский футбол – это не доходы. Это просто игрушка, баловство богатых людей. А мы просто артисты, режиссёры этого театра под названием футбол. Я спокойно к этому отношусь. Человек берёт тебя на работу. Вопрос в том, что ты хочешь. Тебе нужна драма или комедия – ты заказываешь», — приводит слова Головко ua.tribuna.com.

Напомним, на данный момент лидером украинского чемпионата является «Кривбасс».