Экс-голкипер «Зенита» Иван сменит клуб. Российская команда получит процент от трансфера

Бывший вратарь «Зенита» Иван Куарежма переходит из «Коринтианса» в «Интернасьонал», сообщает Globo. Питерский клуб получит 10% от суммы сделки.

Иван выступал за санкт-петербургский «Зенит» с июля 2022 по январи 2023 года на правах аренды. За этот период 26-летний голкипер провёл за команду четыре матча (360 минут), два из которых сыграл на ноль, в остальных пропусти два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми Иван является чемпионом России сезона-2022/2023.

После «Зенита» голкипер был отправлен в аренду в «Васко да Гама» до конца сезона-2023. Там Иван сыграл 7 матчей (630 минут) и пропустил 7 мячей.

По итогам 38 туров «Коринтианс» занял 13-е место в бразильской Серии А с 50 очками. «Интернасьонал» расположился на 9-й строчке (55 очков).

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