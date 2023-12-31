Полузащитник «Зенита» Барриос может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс», сообщает журналист Тати Цивьело на своей страничке в Х (раннее Twitter).

По сведениям источника, услуги игрока были предложены «Бока Хуниорс» агентами самого футболиста. Источник также сообщает, что аргентинский клуб пока не предпринимал никаких действий и на данный момент ещё не ответил на данное предложение.

Напомним, в нынешнем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 21 матч во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийца составляет € 16 млн. «Зенит» ушёл на зимний перерыв РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице.