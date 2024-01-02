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Валерий Шмаров: для «Спартака» год прошёл на три с плюсом

Валерий Шмаров: для «Спартака» год прошёл на три с плюсом
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поставил красно-белым оценку за прошедший календарный год. По его мнению, 2023 год красно-белые провели на три с плюсом.

«Для «Спартака» этот год прошёл на три с плюсом. Были плохие, хорошие и средние отрезки. Нет стабильности у команды», — сказал Валерий Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона-2023/2024 на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков по результатам 18 проведённых матчей. Следующий матч в рамках внутреннего первенства красно-белые проведут 2 марта — в этот день «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде. Лидером РПЛ является «Краснодар», в активе которого 38 очков.

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