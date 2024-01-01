Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: с таким составом «Спартак» должен бороться минимум за тройку в РПЛ

Аленичев: с таким составом «Спартак» должен бороться минимум за тройку в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением, что с таким составом, который сейчас есть у красно-белых, команда должна бороться минимум за попадание в тройку лучших в РПЛ.

«С одной стороны при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате — не такой уж и плохой результат. Но, конечно, когда мы говорим о «Спартаке», всегда хочется чего-то большего. С таким составом команда должна бороться минимум за тройку, хотя если говорить откровенно, чемпионами стать вряд ли получится», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитрий Аленичев оценил выступление «Спартака» в 2023 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android