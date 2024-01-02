«Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в защитнике «Ниццы» Тодибо

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо близок к переезду на Туманный Альбион. В услугах француза заинтересованы сразу три топ-клуба АПЛ — «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед», информирует FootMercato.

Согласно сведениям источника, «Челси» начал переговоры по Тодибо, лондонцы хотят подписать защитника в январе. Француз входит в список приоритетных целей «Челси». «Тоттенхэм», свою очередь, уже сделал полноценное предложение по Тодибо. Игрок заинтересован в проекте «шпор», но клубы далеки от договорённости. «Манчестер Юнайтед» продолжает следить за ситуацией вокруг защитника «Ниццы».

В текущем сезоне Тодибо провёл за «Ниццу» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.