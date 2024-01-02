Дэвид Бекхэм пошутил над своей женой в соцсетях, назвав её «рабочим классом»

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм подшутил над своей женой в социальных сетях. Ранее Виктория Бекхэм в ходе съёмок документального фильма заявляла, что её родители — рабочий класс, и ей приходилось нелегко в жизни. Дэвид вмешался в процесс съёмок и призвал супругу не лукавить. Спортсмен заставил девушку признаться на камеру, что у её родителей был дорогой автомобиль.

После этого случая Бекхэм подкалывает жену, припоминая ей слова про «рабочий класс». Подпись к фотографии с родителями Виктории носит именно такой шутливый характер.

«Просто обычный приятный обед в канун Нового года в The Ritz (сеть роскошных ресторанов. — Прим. «Чемпионата»).

Моя жена — очень рабочий класс. Тесть и тёща уехали от нас на «Роллс-Ройсе», — написал Бекхэм в своих соцсетях.