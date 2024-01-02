Челикович: в России чувствую себя в полной безопасности

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович поделился впечатлениями от жизни в России. Боснийский футболист присоединился к грозненскому клубу на правах аренды до конца сезона-2023/2024 минувшим летом.

«Когда я услышал, что возник вариант с возможным переходом в «Ахмат», честно, очень обрадовался такой возможности. Да, я практически ничего не знал на тот момент ни про клуб, ни про город, но где-то внутри чувствовал — это именно то, что мне нужно. И теперь, когда я уже успел провести в Грозном какое-то время, понимаю, что это было одно из самых правильных решений в жизни. Невероятный город, прекрасные люди. Сложно даже представить, что где-то тебя могут настолько тепло встретить. Профессионализм чувствуется в каждой детали, в отношении к тебе. Перед переходом я разговаривал со множеством футболистов, игравших и играющих в России, с теми, кто здесь живёт, и каждый меня убеждал — здесь нечего бояться. И это действительно так, чувствую себя в полной безопасности в России», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тысяч.