Ясмин Челикович: в Грозном царят умиротворённость, спокойствие

Футболист «Ахмата» Ясмин Челикович рассказал о жизни в Грозном. Боснийский защитник выступает за «Ахмат» на правах аренды с лета 2023 года. Ранее он выступал за клуб «Тузла Сити».

«Я влюбился в природу и тишину Грозного. Тут царят умиротворённость, спокойствие. В этом городе никто и никуда не спешит, всё размеренно, нет суеты. Мне сложно сравнивать Грозный с другими городами, я всегда жил в местах с бешеным ритмом и диким шумом. И сейчас здесь просто отдыхаю. Когда я был молод, иногда ходил на вечеринки, в какие-то клубы, но это никогда не становилось для меня стилем жизни, не превращалось во что-то важное. И отсутствие любых подобных отвлекающих факторов в Грозном идёт только на пользу любому футболисту. Здесь именно футбольная атмосфера, которая позволяет тебе максимально концентрироваться на любимом деле и не отвлекаться ни на что другое», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».

Челикович стал игроком «Ахмата» в июле 2023 года. Грозненский клуб оформил аренду футболиста из «Тузлы Сити». В нынешнем сезоне 24-летний босниец провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Челиковича составляет € 600 тыс. «Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства грозненская команда сыграет с «Уралом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.