«Бавария» заинтересована в приобретении второго бомбардира Бундеслиги у «Штутгарта»

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к нападающему «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает авторитетный журналист Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб планирует подписать Гирасси летом, когда в его контакте со «Штутгартом» станет активна опция выкупа за € 20 млн. В нынешнем сезоне 27-летний Серу провёл 14 матчей в рамках Бундеслиги и забил 17 мячей. По состоянию на сегодняшний день Гирасси — второй бомбардир внутреннего первенства. Больше него забил только форвард «Баварии» Гарри Кейн (21 мяч).

Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость ганского футболиста в € 40 млн. Ранее в своей карьере Серу выступал за такие команды, как «Ренн», «Амьен», «Кёльн», «Осер» и «Лилль».