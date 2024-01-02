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Президент «ПСЖ» прятался от полиции в своём самолёте из-за обвинений в похищении человека

Президент «ПСЖ» прятался от полиции в своём самолёте из-за обвинений в похищении человека
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Стали известны подробности июльского расследования против президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Босс французского клуба обвинялся в причастности к похищению человека.

По информации Mediapart, во время полицейской операции против Нассера Аль-Хелаифи в июле по поводу похищения лоббиста в Катаре президент «ПСЖ» на час заперся в своём частном самолёте, в то время как катарские высокопоставленные лица угрожали полиции и звонили французским министрам Катрин Колонне и Жеральду Дарманену.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи обвинили в причастности к похищению 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, владевшего информацией, которая могла иметь отношение к присуждению Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, а также к передаче телевизионных прав на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 года компании BeIN Media, председателем которой является президент «ПСЖ».

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