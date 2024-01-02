«Бавария» заинтересована в покупке основного центрального защитника «Байера»

«Бавария» рассматривает вариант с потенциальным приобретением центрального защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, наиболее вероятно, что мюнхенский клуб выплатит отступные за футболиста, которые предусмотрены его контрактом. При этом размер отступных не называется.

Напомним, 27-летний защитник перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 328 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Та с «фармацевтами» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем сезоне «Байер» является основным претендентом «Баварии» в борьбе за титул чемпиона Германии. После 16 туров леверкузенцы набрали 42 очка и занимают первое место. «Бавария» заработала 38 очков и расположилась на второй строчке, однако имеет игру в запасе.