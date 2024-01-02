Экс-игрок «Зенита» Новосельцев рассказал, ради кого из тренеров возобновил бы карьеру

Бывший защитник «Ростова», «Зенита» и сборной России Иван Новосельцев рассказал, хочет ли возобновить профессиональную карьеру футболиста, а также к кому из тренеров согласился бы пойти в команду.

«Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, всё взвешивал. И не жалею о своём решении. Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошёл. Например, к Валерию Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу.

Для меня важно получать удовольствие от процесса, не вижу смысла находиться в стагнации. Но нет желания сейчас пойти куда-то поиграть. Но и не исключаю, если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю. На предложение какого тренера я мог бы откликнуться? Карпина, Бердыева», — приводит слова Новосельцева Metaratings.

Напомним, за свою карьеру Новосельцев успел поиграть за московское «Торпедо», «Ростов», санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи» и «Сочи». Последним клубом игрока стал тульский «Арсенал», последний матч за который Иван провёл 12 марта 2022 года, когда в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги вышел на поле в игре с московским «Динамо» (1:4). После этого он выступал в Медийной лиге.

Всего в РПЛ у Новосельцева 134 матча, пять мячей и четыре голевые передачи. На его счету также семь игр в еврокубках. За основную сборную России Новосельцев провёл пять матчей.