Перейра, которым интересуется ЦСКА, не покинет «Жил Висенте» меньше чем за € 10 млн

Португальский «Жил Висенте» не продаст бразильского защитника португальского клуба Габриэла Перейру дешевле, чем за сумму отступных, которая равняется € 10 млн. Об этом сообщает O Jogo.

Сообщается, что на бразильского футболиста также претендуют «Порту», «Олимпиакос», «Бетис» и «Лестер».

23-летний игрок является воспитанником бразильской «Вольты-Редонды». Летом 2021 года в качестве аренды отдавался в португальскую «Вилафранкенсе», а уже через сезон был куплен этой командой. В январе 2023 года перебрался в «Жил Висенте», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 650 тыс.

В нынешнем сезоне Габриэл сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Рыночная стоимость составляет € 2,5 млн.