Вратарь молодёжки ЦСКА поедет на Кубок Азии в составе сборной Сирии

Голкипер молодёжной команды московского ЦСКА Максим Сарраф попал в окончательный список футболистов сборной Сирии для участия в Кубке Азии — 2024. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в социальных сетях.

18-летний Максим родился в Москве и имеет сирийское гражданство. В текущем сезоне вратарь не провёл ни одного матча за ЦСКА в Молодёжной футбольной лиге.

Напомним, Кубок Азии пройдёт в январе в Катаре. Соперниками сирийской сборной по группе являются национальные команды Узбекистана, Индии и Австралии. Первый матч команда сыграет с узбекской национальной командой в субботу, 13 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 мск. Матч с австралийцами состоится 18 января, а игра с Индией — 23 января.