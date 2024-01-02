Агент Габриэла Перейры прокомментировал информацию об отступных для трансфера в ЦСКА

Футбольный агент Ренато Веласко высказался относительно информации о том, что португальский клуб «Жил Висенте» готов продать защитника Габриэла Перейру в московский ЦСКА за сумму в € 10 млн.

«Жил Висенте» готов отпустить Габриэла Перейру в ЦСКА за € 10 млн? Всё, что у нас есть на данный момент — это предположения, пока ничего официального. Я встречусь с «Жил Висенте», чтобы на самом деле выяснить, какую сумму они хотят, чтобы трансфер произошёл», — сказал Веласко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что португальский клуб не согласится на осуществление трансфера Перейры в ЦСКА за сумму меньшую, чем размер отступных, который равняется именно € 10 млн.