Мама Мбаппе обвинила Флорентино Переса в давлении на Килиана

Файза Ламари, которая является футбольным агентом и матерью нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, обвинила президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в давлении на его сына, сообщает The Athletic.

По информации источника, Ламари обвиняет Переса в том, что он передал информацию испанской прессе, чтобы оказать давление на её сына и ускорить трансфер в стан «сливочных».

Напомним, начиная с 1 января текущего года Мбаппе может заключать предварительные соглашения с любым другим клубом для того, чтобы перейти в него грядущим летом в качестве свободного агента. Подобная возможность появилась у 25-летнего футболиста по причине того, что через полгода заканчивается его действующее соглашение с «ПСЖ».

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