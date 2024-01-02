Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мама Мбаппе обвинила Флорентино Переса в давлении на Килиана

Мама Мбаппе обвинила Флорентино Переса в давлении на Килиана
Аудио-версия:
Комментарии

Файза Ламари, которая является футбольным агентом и матерью нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, обвинила президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в давлении на его сына, сообщает The Athletic.

По информации источника, Ламари обвиняет Переса в том, что он передал информацию испанской прессе, чтобы оказать давление на её сына и ускорить трансфер в стан «сливочных».

Напомним, начиная с 1 января текущего года Мбаппе может заключать предварительные соглашения с любым другим клубом для того, чтобы перейти в него грядущим летом в качестве свободного агента. Подобная возможность появилась у 25-летнего футболиста по причине того, что через полгода заканчивается его действующее соглашение с «ПСЖ».

Материалы по теме
Флорентино Перес хочет видеть и Мбаппе, и Холанда игроками «Реала» — Le Parisien

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android