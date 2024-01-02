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Санчо близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах шестимесячной аренды

Санчо близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» на правах шестимесячной аренды
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«Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» находятся в стадии активных переговоров, предметом которых является переход крайнего нападающего «красных дьяволов» Джейдона Санчо в стан «шмелей» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы близки к соглашению о том, чтобы английский футболист был отдан в аренду «Боруссии», рассчитанную на полгода, до конца нынешнего сезона. Подчёркивается, что немецкую команду устраивают все условия арендного соглашения, финальное решение по данной сделке остаётся за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Санчо перестал быть включённым в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце минувшего августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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