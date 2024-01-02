«Реал Сосьедад» с Захаряном в меньшинстве избежал поражения от «Алавеса» на 90+6-й минуте

Сегодня, 2 января, состоялся матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступал Виктор Гарсия Вердура. Игра началась в 21:15 мск. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 36-й минуте вратарь хозяев Алекс Ремиро выбежал за пределы штрафной, но не подстроился под отскок и вынужден был сыграть руками на перехвате. За это голкипер получил прямую красную карточку.

На 76-й минуте Луис Риоха реализовал 11-метровый и вывел гостей вперёд.

На 90+7-й минуте Мартин Субименди сравнял счёт.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который оправился от травмы и попал в заявку. Россиянин появился на поле на 90+4-й минуте.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке с 32 очками. «Алавес» находится на 15-м месте с 17 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.