Клопп: не сомневайтесь в Нуньесе, он ещё забьёт

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результативности игроков своей команды — нападающего Дарвина Нуньеса и вингера Мохамеда Салаха.

«Не сомневайтесь в Нуньесе, с ним всё в порядке. Дарвин ещё забьёт свои голы, в этом нет никаких сомнений. Лучше посмотрите на его голевую передачу в матче с «Ньюкаслом» — вау! Единственное, что меня беспокоит — это давление на Дарвина в социальных сетях со стороны болельщиков.

Салах — машина для забивания голов. Он никогда не перестанет это делать. Это по-настоящему особенный футболист», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Нуньес провёл за мерсисайдцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Салах, в свою очередь, провёл 27 игр и сумел забить 18 мячей, а также оформил девять ассистов.